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ÖSYM açıkladı: DGS sınav sonuçları tarihi belli oldu! İşte 2019 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih

Ön lisans eğitimini bitiren ve eğitimini lisansa tamamlamak isteyen on binlerce öğrenci 30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na girdi. DGS soru ve cevaplarının %10'unun ÖSYM'nin sitesinde yayımlanmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu!

30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için heyecan başladı. ÖSYM DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

30 Haziran 2019 tarihinde yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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2019 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

 

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