ÖSYM Başkanı Ersoy Habertürk’e konuştu: Üniversite sınav sayısı artacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Ersoy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de YKS sayısının birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda E-sınav sayısını arttırmak istediklerini belirterek hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf edeceklerini vurguladı.

"DERDİMİZ DİJİTAL TABANLI SINAVI GEÇMEK"

E-Sınav kabiliyetini artırma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Ersoy, “Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye’de kağıt tabanlı sınavdan dijital tabanlı sınavı geçmek. Yani sınav sayısını artırmak. Bunun için de aday sayısı belli sayının altında olan sınavları e sınava doğru geçirmek istiyoruz. Diğer tüm dünyadaki ülkelerde olduğu gibi. YÖK başkanımız da Milli Eğitim Bakanımızla da görüşerek ülkemizin E-Sınav kabiliyetin artırarak öğrencilerin çok fazla sayıda sınava girme imkanı ve Türkiye’nin E-Sınav kabiliyetini artırma çalışmamız hızlı bir şekilde devam etmekte. E sınav şeklinde yaptığımız zamanda biz hem hocalardan zaman anlamında hem de maliyet anlamda tasarruf edeceğiz. Buna ilaveten de adaylarımız sınav sonuçlarını ilgili sınavın bitiminde birkaç saat içerisinde çok rahatlıkla öğrenebilecekler" ifadelerini kullandı.