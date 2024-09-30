Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM Başkanı Ersoy Habertürk’e konuştu: Üniversite sınav sayısı artacak

        ÖSYM Başkanı Ersoy Habertürk’e konuştu: Üniversite sınav sayısı artacak

        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite sınavını yılda birden fazla yapmak istediklerini açıkladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ve Yüksek Öğretim Kurulu ile çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ersoy, E-Sınav sayısını artırarak, dijital tabanlı sınavlara ağırlık vermek istediklerini de kaydetti

        Giriş: 30.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Üniversite sınav sayısı artacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Ersoy, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de YKS sayısının birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda E-sınav sayısını arttırmak istediklerini belirterek hem zaman hem de maliyet anlamında tasarruf edeceklerini vurguladı.

        "DERDİMİZ DİJİTAL TABANLI SINAVI GEÇMEK"

        E-Sınav kabiliyetini artırma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Ersoy, “Bizim derdimiz bundan sonra Türkiye’de kağıt tabanlı sınavdan dijital tabanlı sınavı geçmek. Yani sınav sayısını artırmak. Bunun için de aday sayısı belli sayının altında olan sınavları e sınava doğru geçirmek istiyoruz. Diğer tüm dünyadaki ülkelerde olduğu gibi. YÖK başkanımız da Milli Eğitim Bakanımızla da görüşerek ülkemizin E-Sınav kabiliyetin artırarak öğrencilerin çok fazla sayıda sınava girme imkanı ve Türkiye’nin E-Sınav kabiliyetini artırma çalışmamız hızlı bir şekilde devam etmekte. E sınav şeklinde yaptığımız zamanda biz hem hocalardan zaman anlamında hem de maliyet anlamda tasarruf edeceğiz. Buna ilaveten de adaylarımız sınav sonuçlarını ilgili sınavın bitiminde birkaç saat içerisinde çok rahatlıkla öğrenebilecekler" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Hizbullah: İsrail Lübnan'ın her yerine saldırıyor
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Üniversiteli Rojin'den 3 gündür haber yok: Genç kızın babasından ihmal iddiası
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Suç vasfını değiştiren görüntü! Cinayet davasında 25 yıldan tahliyeye!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?