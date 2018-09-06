ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararnamesine göre ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün Atandı.
Prof. Aygün, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.
Giresun soğumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede tamamladı.
Aygün doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı, 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006'da profesör unvanını aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 15 üniversiteye de rektör atadı. Yeni atanan rektör listesi:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş
- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
- Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
- Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan
- Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
- Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın
- Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER