Her sene milyonlarca memur adayının girdiği KPSS sınavı dört oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 2022 yılı için tamamlanan KPSS maratonu sonrasında istediği puanı alamayan adaylar veya sınava yeniden girmek isteyenler, 2023 KPSS sınavına çalışmaya başladı.

ÖSYM, yayımladığı sınav takvimiyle, 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini paylaştı. Peki, 2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar...