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2023 yılında KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi!

Her sene milyonlarca memur adayının girdiği KPSS sınavı birkaç oturum şeklinde yapılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen memurluk sınavı 2022 yılı için tamamlanınca gözler gelecek seneye çevrildi. İşte, 2023 KPSS oturumları ve başvuru tarihleri...

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  • ÖSYM'den KPSS için tarih! 2023 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

    Her sene milyonlarca memur adayının girdiği KPSS sınavı dört oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. 2022 yılı için tamamlanan KPSS maratonu sonrasında istediği puanı alamayan adaylar veya sınava yeniden girmek isteyenler, 2023 KPSS sınavına çalışmaya başladı.

    ÖSYM, yayımladığı sınav takvimiyle, 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihlerini paylaştı. Peki, 2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar...
  • ÖSYM'den KPSS için tarih! 2023 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

    2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS sınav tarihi de açıklandı.

    Buna göre; 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz 2023'te,
  • ÖSYM'den KPSS için tarih! 2023 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

    2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz 2023'te,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
  • ÖSYM'den KPSS için tarih! 2023 KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?

    2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 KPSS başvuru tarihleri de belli oldu. Buna göre; Temmuz'da başlayacak sınav maratonu için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak.

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