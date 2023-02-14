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ÖSYM açıkladı! MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar 19 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek sınav tarihini beklemeye başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından MSÜ sınavı ertelenir mi sorusunu akıllara getirdi. Konuya ilişkin ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi. İşte 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi...

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  • ÖSYM'den son dakika açıklaması! MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından eğitime ara verildi. 19 Mart tarihinde yapılması beklenen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava katılım gösterecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?"  İşte Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında ÖSYM tarafından yapılan açıklama...
  • ÖSYM'den son dakika açıklaması! MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

     
  • ÖSYM'den son dakika açıklaması! MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?

    ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME DUYURUSU

    Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

     
  • ÖSYM'den son dakika açıklaması! MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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