Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından eğitime ara verildi. 19 Mart tarihinde yapılması beklenen MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sınava katılım gösterecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "MSÜ ertelendi mi, sınav ne zaman yapılacak?" İşte Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında ÖSYM tarafından yapılan açıklama...