Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? İşte 2023 ÖSYM DGS boş kontenjan ve taban puanları

        DGS ek tercih kılavuzu: DGS ek tercihler başladı mı?

        29 Ağustos - 5 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla herhangi bir programı kazanamayan adaylar tarafından DGS ek tercih tarihi ve boş kontenjan araştırmaları sürüyor. İşte DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında güncel bilgiler...

        2

        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

        Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        4

        DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin