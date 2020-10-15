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HaberlerGündemEğitimÖSYM duyurdu: 2020-İCRA geç başvuru günü bugün! 2020-İCRA geç başvuru nasıl yapılır? 2020-İCRA geç başvuru for
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ÖSYM duyurdu: 2020-İCRA geç başvuru günü bugün! 2020-İCRA geç başvuru nasıl yapılır? 2020-İCRA geç başvuru formu

ÖSYM, resmi internet sitesinde yaptığı paylaşımla, 2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) geç başvurusunun bugün başladığını duyurdu. Başvuruları 29 Eylül-6 Ekim 2020 arasında biten 2020-İCRA sınavına geç kalanlar bugün başvuru yapabilecek.2020-İCRA geç başvuru nasıl yapılır? 2020-İCRA geç başvuru formu...

ÖSYM duyurdu: 2020-İCRA geç başvuru günü bugün! 2020-İCRA geç başvuru nasıl yapılır? 2020-İCRA geç başvuru for

2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra),22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınavın başvurularını kaçıranlar için 15 Ekim tarihi geç başvuru tarihi olarak açıklanmıştı. 2020-İCRA geç başvuru nasıl yapılır? 2020-İCRA geç başvuru formu için haberimize bakabilirsiniz.

2020-İCRA GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre;
Adaylar başvurularını, 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamladılar. Geç Başvuru Günü, 15 Ekim 2020 tarihidir.

2020-İCRA SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava başvurmak için;
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak
(doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar),
3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet
meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya
6352 olanlar),öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak
gerekmektedir.
Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru
merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

2020-İCRA GEÇ BAŞVURU FORMU

2020-İCRA GEÇ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-İCRA SINAVI BAŞVURU ADRESİ

2020-İCRA GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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