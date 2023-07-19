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        Haberler Gündem ÖSYM duyurdu! 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

        ÖSYM duyurdu! 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. Sınava katılım gösteren 3 milyondan fazla üniversite adayı, YKS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar, YKS taban puanı ile hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına tercihlerini yapacak. YKS sınav sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. İşte 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 18:36
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        YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. TYT-AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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        YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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        YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

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        2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

        2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

        YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

        YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

        2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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