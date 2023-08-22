ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanıyor?

ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanıyor?

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ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimindeki tarihe göre KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da,2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün ve 2. Gün 29 - 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta uygulandı. Peki, ÖSYM'nin yayınlandığı takvime göre sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...