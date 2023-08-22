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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanıyor?

        ÖSYM duyurdu! KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

        KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi Sınavı ve ÖABT sınavlarına giren adayların gözleri ÖSYM'de. Peki, söz konusu sınavın sonuçları ne zaman duyurulacak sorusunun yanıtı sınava giren memur adaylarının en merak ettiği soruların başında geliyor. İşte, 2023 KPSS sonuçları hakkında son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 11:56
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        ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimindeki tarihe göre KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz'da,2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün ve 2. Gün 29 - 30 Temmuz'da, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta uygulandı. Peki, ÖSYM'nin yayınlandığı takvime göre sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

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        2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek. Sınav sonuçları saati henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

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        2023 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2023 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek

        Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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        2023 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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