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        ÖSYM açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. AYT, YDT, TYT şeklinde üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite adayları tarafından merakla beklenen, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 19:26
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        YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17-18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT, TYT şeklinde üç oturum şeklinde uygulanan YKS, 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sonuç tarihi...

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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        YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR? 

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

         

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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