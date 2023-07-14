ÖSYM açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. AYT, YDT, TYT şeklinde üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite adayları tarafından merakla beklenen, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 19:26 Güncelleme: 14.07.2023 - 19:26 facebook

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YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17-18 Haziran tarihleri arasında AYT, YDT, TYT şeklinde üç oturum şeklinde uygulanan YKS, 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile tamamlandı. Bu kapsamda YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte YKS sonuç tarihi...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.