YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından adaylar puan hesaplaması yapmaya başlarken gözlerini ÖSYM tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için sınav ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite sınavı YKS sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...