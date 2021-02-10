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ÖSYM ERTELEMİŞTİ! 2020/ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020/ALES 2 tarihi belli oldu!

Korona virüsün hızla yayılması ve hayatını kaybeden hasta sayısının yükselmesi sebebiyle 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmesi beklenen 2020/ALES 2 ertelenmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı korona virüs tedbirleri gereğince ertelenen sınavların ne zaman yapılacağını duyurdu. 2020/ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020/ALES 2 tarihi belli oldu!

ÖSYM ERTELEMİŞTİ! 2020/ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020/ALES 2 tarihi belli oldu!

ÖSYM, başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihinde alınan ve 6 Aralık 2020'de yapılması planlanırken, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/ALES 2 sınavı için tarih verdi. 20 Ocak 2021 tarihinde sınav merkezi tercihlerinin güncellemeye açıldığı 2020/ALES 2 ne zaman yapılacak? 2020/ALES 2 tarihi belli oldu!

2020 ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ertelenen ÖSYM 2020 sınavlarının yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Ertelenen sınavların yeni tarihleri aşağıdaki gibidir;

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ÖSYM 2021 takviminin açıklandığını duyurdu.

2021 ÖSYM SINAVLARI BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ALES SINAVI NE ZAMAN 2021

ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12.03.2021 - 22.03.2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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