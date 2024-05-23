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        ÖSYM hafta sonu iki elektronik sınav yapacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:36
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        ÖSYM hafta sonu iki elektronik sınav yapacak
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak sınavlara 6 bin 866 aday katılacak. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 görevli yer alacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.

        e-YDS 2024/6 İngilizce'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.

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