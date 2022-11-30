ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİNİ YAYINLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) perşembe günü 2023 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi resmi internet sayfasından yayınlamıştı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada “ "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrası ÖSYM 2023 sınav ve başvuru takvimini geri çekti. Henüz yeni sınav tarihleri duyurulmadı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yeni sınav takviminin en geç Aralık ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.