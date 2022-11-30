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ÖSYM ile yeni sınav takvimi yayınlandı mı? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde 2022-2023 yılı sınav takvimini duyurmuştu. ÖSYM, yapılan açıklamalar sonrasında, sınavların seçim dönemine denk gelebileceği belirtilerek yayımlanan sınav takvimini geri çekmişti. ÖSYM sınav takvimine ilişkin yeni bir çalışma yapacağını belirtirken, sınavlara katılım sağlayacak öğrenciler, YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ve YDS oturumlarının ne zaman yapılacağına dair incelemelerini sürdürdü. İşte ÖSYM ile 2022-2023 yeni sınav takvimi hakkında tüm merak edilenler...

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  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    ÖSYM 2022-2023 yılı sınav takvimini paylaşmasının ardından Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya dair, “YKS tarihi prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından sınav takvimi geri çekilirken, yeni sınav takviminin ne zaman paylaşılacağı ise gündemdeki yerini koruyor. Peki "ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?" İşte detaylar...
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİNİ YAYINLADI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) perşembe günü 2023 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi resmi internet sayfasından yayınlamıştı.

    Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada “ "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" ifadelerini kullandı.

    Bu gelişme sonrası ÖSYM 2023 sınav ve başvuru takvimini geri çekti. Henüz yeni sınav tarihleri duyurulmadı. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yeni sınav takviminin en geç Aralık ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

     
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    2023 KPSS, YKS, DGS, ALES, MSÜ, ALES YDS SINAVLARI NE ZAMAN?

    ÖSYM Perşeme günü yayınladı sınav takvimini Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk gelmesi nedeniyle geri çekti. Bu sebeple açıklanacak yeni takvimde KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YDS sınav tarihlerinin değişmesi beklenmiyor. İşte ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan o takvim;

     
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

    Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

     
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

     
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023
  • ÖSYM ile yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınavları ne zaman?

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