ÖSYM ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapacak

ÖSYM ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapacak

ÖSYM ilk defa Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı yapacak Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Kasım'da gerçekleştirilecek

Anadolu Ajansı Giriş: 12.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:11 facebook

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