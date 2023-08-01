ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT...
Türkiye'nin dört bir yanından 2 milyondan fazla vatandaşın başvuru yaptığı KPSS'de artık sıra ÖABT sınavına geldi. 6 Ağustos'ta düzenlenecek sınava kısa bir süre kala; Lisans ve Alan Bilgisi sınavları ile beraber tüm sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamanın ayrıntıları...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de sınav maratonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek ÖABT ile sona erecek. Devlet dairelerinde görev yapmak isteyen binlerce kişinin iştirak ettiği KPSS ile ilgili gözler artık sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. İşte, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanma zamanı ve sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte KPSS sonuç tarihi de belli oldu.
Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin olduğu tüm sonuçlar 25 Ağustos tarihinde duyurulacak.
KPSS-2023 SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.