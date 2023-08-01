ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sonucu...

ÖSYM KPSS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sonucu...

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de sınav maratonu bu hafta sonu gerçekleştirilecek ÖABT ile sona erecek. Devlet dairelerinde görev yapmak isteyen binlerce kişinin iştirak ettiği KPSS ile ilgili gözler artık sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. İşte, 2023 KPSS sonuçlarının açıklanma zamanı ve sonuçların nasıl öğrenileceğine ilişkin detaylar...