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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınlandı mı? 2023 KPSS tercih tarihleri: KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

        ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayınlandı mı? 2023 KPSS tercih tarihleri...

        KPSS sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla beraber gözler KPSS tercihlerine çevrildi. Sınavda ter döken binlerce aday; 2023 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve KPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, söz konusu tercihlere dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 16:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:01
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        KPSS sürecinde sıra tercih dönemine geldi. Bir yıl boyunca ciddi bir hazırlıkla sınavlarda ter döken binlerce aday, artık tercih kılavuzlarının yayınlanmasını ve tercihlerin başlamasını bekliyor. KPSS 2023 tercihleri ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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        KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı.

        Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        3

        KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

        KPSS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlar doğrultusunda tercih kılavuzlarını yayımlamaya başlayacak. Bu doğrultuda GSB tarafından ilerleyen günlerde ilk tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

        4

        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerindenT.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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