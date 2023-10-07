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        ÖSYM, sınav süreçlerinde "yapay zeka"ya geçiş çalışmalarına başladı

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu" oluşturduklarını, bu sayede sınav süreçlerinin optimizasyonunu hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:35
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        ÖSYM, sınav süreçlerinde yapay zekaya geçiş çalışmalarına başladı
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        Ersoy, ÖSYM'nin dijital dönüşüm sürecinde "yapay zeka" ile ilgili hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı.

        Bayram Ali Ersoy, sınav görevlileri ve adayların sınav yerinin belirlenmesi, bina tercihi gibi sınav operasyonu sürecinde yapay zekayı kullanmak istediklerini söyledi.

        Ersoy, "Ekibimize yapay zeka uzmanlarını kattık ve bu konuda yeni bir danışma kurulu oluşturduk. ÖSYM'nin gelecek vizyonundaki politikalarını belirleme anlamında bu danışma kurulu aktif şekilde çalışmaya başladı" bilgisini verdi.

        Ekiplerinde yapay zeka profesörleri de bulunduğunu belirten Başkan Ersoy, "Özellikle farklı kurumların tüm birimlerinin, yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim halinde olmasını istiyoruz. Meteoroloji, Karayolları, belediyeler gibi paydaşımız olan tüm kurumların koordine olması ana amaç" dedi.

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        İlgili kurumlarda, sınavı etkileyecek koşullarla ilgili toplantılar yapacaklarını anlatan Ersoy, bu koordinasyon sayesinde sınavların daha sağlıklı ortamlarda yapılmasının sağlanacağını vurguladı. Başkan Ersoy, şunları kaydetti: "Çalışmalar, anlık olarak bizim sistemimize aktarıldığında sınav süreçlerini daha da iyi optimize etmiş olacağız. Olumsuz durumlar oluştuğunda o bölgede okul tercihi yapmayacağız, söz konusu alanların dışındaki yerlere adayları yerleştireceğiz. Dolayısıyla mevcut birimlerin konuştuğu yapay zekaya dayalı bir sistemde adayların sınav binalarına ulaşmasında sıkıntı doğurmayan en uygun ortamı oluşturmuş olacağız. Bu da bizim süreçlerimizi optimize ederek her yönden tasarruf sağlamamıza katkı verecektir."

        "MAKİNE İLE İNSAN DENGESİNİ KORUYACAĞIZ"

        Ersoy, ÖSYM'de daha önce başlayan "yapay zeka" ile soru üretmeye dönük çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

        "Soru üretmek için yapay zeka uygulamaları konusunda yeni bir projeye daha başladık. Görev süremiz içerisinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Ersoy, sınav değerlendirmesini de yapay zeka ile gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

        ÖSYM Başkanı Ersoy, "Yapay zeka insan faktörünü ihmal ettiğimiz anlamına gelmemeli. Bu anlamda makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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