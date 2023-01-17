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ÖSYM sınav takvimi 2023 belli oldu mu?

ÖSYM sınav tarihleri 2023 geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Üniversite sınavının seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle ÖSYM sınav takvimi geri çekildi. Takvimin iptal edilmesiyle 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulanmaya başladı. Bu sene ÖSYM sınavlarına girecek adaylar için sınav takvimine dair detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    ÖSYM sınav tarihleri için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2023 MSÜ başvurularının başlamasıyla ÖSYM sınav takvimi yeniden gündeme geldi. Bu sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavlara katılım gösterecek adayların gözü ÖSYM sınav tarihlerine çevrildi. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili detaylar haberimizde...
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ GEÇMİŞTİ

    ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.

    Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının takviminin değişmesi bekleniyor.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 YKS NE ZAMAN?

    2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

    Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

    Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 ALES NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

    2023 ALES NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir.

    ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın

    İlk ALES oturumu 16 Nisan,

    - İkincisi 20 Ağustos 

    - Son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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