Haberler Gündem ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi tarihleri ne zaman belli olacak?

ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi tarihleri ne zaman belli olacak? 2024 ÖSYM sınav takmi araştırması senenin son çeyreğine girilmesiyle beraber sıklaştı. Bu sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavlara girecek olanlar yeni ÖSYM sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Adaylar için "ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi ve KPSS, YÖKDİL, YKS, DGS, MSÜ VE ALES sınav tarihleri hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 07.10.2023 - 00:37 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:37 facebook

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ÖSYM sınav tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM sınav takvimi tarihleri gelecek sene sınavlara girecek adayların gündeminde yer alıyor. ALES, YKS, MSÜ, KPSS gibi pek çok sınavı düzenleyen ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI? ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecek.