Haberler Gündem ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi ay başlıyor?

ÖSYM 2024 yeni sınav takvimi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. Son dakika gelişmesi ile "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:58 facebook

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ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklaması sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ