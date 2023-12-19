Haberler Gündem ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 2024 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman?

ÖSYM 2024 yeni sınav takvimi belli oldu! ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla az bir süre kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. Son dakika gelişmesi ile "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler... Mehmet Kerem Hançer mhancer@haberturk.com Giriş: 19.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:39 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklaması sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NETLEŞTİ ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ