Haberler Gündem ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu! Yeni yıla girilmesiyle ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri bulunuyor. "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" geçtiğimiz aylarda açıklandı. İşte 2024 güncel KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 00:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:40 facebook

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ÖSYM sınav takvimi ile sınavların yapılacağı tarihler yeniden gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Yapılan açıklamaların ardından 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ