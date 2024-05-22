YKS, ALES, YÖKDİL ve KPSS sınav tarihi başta olmak üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde onlarca sınav organizasyonu için sınav ve başvuru tarihi bilgisi paylaşıldı. ÖSYM sınav takvimi üzerinde YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL, KPSS başvuru tarihi ve sınav günü belli oldu. Hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav odaklı çalışmalara başladı. İşte, ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri 2024