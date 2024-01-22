Haberler Gündem ÖSYM SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS başvuruları ve sınavları ne zaman?

ÖSYM 2024 sınav takvimi açıklandı! ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda açıklandı. Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları sınav tarihlerini merak ediyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile hangi sınav ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 23:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:03 facebook

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ÖSYM sınav takvimi ile sınavların yapılacağı tarihler yeniden gündeme geldi. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yapılan açıklamaların ardından 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte güncel bilgiler...

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2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ