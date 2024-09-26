ÖSYM soruları nasıl hazırlıyor? ÖSYM Başkanı Ersoy Habertürk'e anlattı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin soru hazırlama sürecinin detaylarına yönelik Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Her yıl 60'a yakın sınav için nasıl bir sürecin işletildiğini anlattı.

Ersoy güvenliğin nasıl sağlandığına ilişkin “İçeriye giren hocalarımız sistem tarafından tanımlanıyorlar. İçeri girmesi için el avuç içi tarama cihazlarımız şu şekilde gösteriyoruz. İsmim çıktı kapı otomatik açılıyor. İçeri giriyoruz başkalarının girmesi yasak. Burada hocalarımızın ihtiyaç duyduğu tüm materyaller hazır bulunmakta. Hazırlanmış olan soru uzmanlarımızın yönetiminde ve en az 4-5 denetiminden geçtikten sonra soru bankasına şifreli bir şekilde atılıyor.” ifadelerini kullandı.

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“SORULAR BAKANLIĞIN DEĞİŞEN MÜFREDATINA ENTEGRE EDİLECEK”

Bakanlığın değişen müfredatının zamanla sorulara entegre edileceğini belirten Ersoy, “bunun sağlanması dört yıl sonraki sınavda olmuş olacak. Ama biz bunun da şimdiden önlemini almak için az önce bahsetmiş olduğum gibi Milli Eğitim Bakanlığının ölçme ve değerlendirmedeki öğretmenleri ile beraber YKS çalıştayları başlattık.” dedi.

“SORULAR SEÇİLDİKTEN SONRA TEKRAR TEKRAR ÇÖZÜLÜYOR”

Sürecin işleyişine yönelik Ersoy, “Kapalı dönem matbaasında sorular seçildikten sonra tekrar tekrar çözülüyor kontrol ediliyor. Baskıya hazırlanıyor ve paketlenip ilgili sınav merkezini götürülüyor. sınav soru paketlerimiz sınav araçlarımızı yüklendikten sonra elektro mekanik kilitlerle kitleniyorlar. Araç takip cihazları ile takip ediliyorlar. Sınav gününün sabahında Ankara’dan verilen talimatla elektromekanik kilitler açılıyor. Açıldıktan sonra şehir içi kuryelere nakliye verildikten sonra sınavlar sınav merkezlerine soru kitapçıkları sınav merkezleri ulaştırılıyor.” diye konuştu.