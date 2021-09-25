2021 TUS 2. Dönem başvuruları 13-29 Temmuz tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden gerçekleşmişti. İşte sınava katılan adaylar tarafından ilgiyle takip edilen 2021 TUS 2. dönem sonuç tarihi

ÖSYM TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 TUS 2. Dönem sınav sonuçları 30 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından duyurulacak.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sonucunu öğrenen adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden

öğrenecekler. TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.