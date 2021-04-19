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ÖSYM YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. 18 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için gerçekleşti. ÖSYM akademik sınav takviminde YDS sınav sonuç tarihini de duyurdu.

ÖSYM YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2021-YDS/1) sınav sonucu 11 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında 18 Nisan’da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2021-YDS/1) cevap anahtarı yayınlandı.

2021 -YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

YDS SINAV SORU KİTAPÇIĞI