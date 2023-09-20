Haberler Gündem ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2024 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

ÖSYM yeni sınav takvimi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. İşte KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:14 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az bir süre kala ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav takvimini Aralık ayında yayımlıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav takvimi şu şekildeydi;