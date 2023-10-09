ÖSYM yeni sınav takvimi belli oldu mu?
ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla kısa bir süre kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilenler...
ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az bir süre kala ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM, sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.
KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
2024 YKS NE ZAMAN?
2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.