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ÖSYM YKS sınavı ne zaman? YKS sınavı ertelendi mi? İşte detaylar

ÖSYM YKS sınavı ne zaman? sorusu sınava hazırlanan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde YKS sınavı Temmuz ayına alınmıştı. Gündemde ise YKS sınavının ertelendiği iddiaları dolaşmaya başladı. Peki YKS sınavı ertelendi mi? İşte detaylar...

ÖSYM YKS sınavı ne zaman?

YKS sınavı ertelendi mi? soruları adayların yeniden gündemine geldi. Özellikle sosyal medyada YKS tarihinin yeniden değiştirileceği ile ilgili iddiaların yer alması adayların telaşlanmasına neden oldu. Bilim Kurulu, MEB, ÖSYM ve YÖK tarafından yapılan görüşmeler sonucunda geçtiğimiz günlerde YKS tarihi değiştirilmişti. İşte detaylar...

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için iddia edildiği gibi YKS sınavının öne çekilmesi ya da ötelenmesi söz konusu değil. YKS ile ilgili resmi açıklamalar geldikçe detaylar haberlerimizde yer alacak.

ÖSYM YKS SINAVI NE ZAMAN? 

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasına göre, 2020 YKS sınavı 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını duyurdu. Aygün ayrıca "YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

 

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