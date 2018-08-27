YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, 7-14 Ağustos'ta tercih işlemlerini gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından alınan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, YKS tercih sonuçları için tarih duyurdu mu? Üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? İşte 2018 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat 3 Eylül'de başlayacak üniversite kayıt işlemleri dolayısıyla tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar her an açıklanabilir. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar sonuçlarına, T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek erişebilecek.

2018 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2018 YKS tercih kılavuzuna göre, kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.



Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.



Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

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