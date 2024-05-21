Ot toplamaya gitti! Yürek yakan olay!
Bingöl'de, ot toplamak için evinden çıkan 65 yaşındaki Ahmet Bozkurt'un, dere kenarında cansız bedeni bulundu. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde dün sabah saatlerinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’tan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre bölgede köylülerin de desteğiyle gece yarısına kadar süren arama çalışmasında Bozkurt, bir dere kenarında hareketsiz halde bulundu.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Yapılan kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.