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Otomotiv endüstrisine hizmet veren Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM),dijital yaka robot personellerin istihdamına yönelik çalışma başlattı. OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Dijital yaka robot personel, hem laboratuvarlarda yürütülen ar-ge ve test çalışmalarının aralıksız şekilde devam etmesine katkı sağlayacak, hem de beyaz ve mavi yaka personelin verimliliğini daha üst düzeye taşıyacak" dedi.

Dijital yaka robot personel istihdamına yönelik laboratuvarlar arası işlerde kullanılmak üzere robot personellerin geliştirme çalışmalarına da ev sahipliği yapacaklarını belirten Özcan, "Robot personel, Speedy Market adlı girişim tarafından geliştirildi. Robot personel, istenen ürünleri, evrakları, cihazları teslim alıyor. Binanın kat planlarına ve asansör sistemine de entegre olabilen robot personel, en kısa zamanda istediklerinizi size getiriyor" diye konuştu.

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OTAM'da 3 vardiya temposunda yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü bilgisini veren Ekrem Özcan, dijital yaka robot personel sayesinde beyaz ve mavi yaka personelin de katma değerli işlere daha çok vakit ayırabileceklerini belirterek, "Çalışmaların 3 vardiya yürütüldüğü laboratuvarlarımızda, beyaz ve mavi yaka personelimiz sürekli testlerinin başında. Robot personelden biz, laboratuvarlar arası çalışırken maske takılmasını, sosyal mesafeye uyum konularını da denetlemesini, ihlallerde gerekli uyarıları yapmasını ve raporlamasını istiyoruz. Bu konuda da bir başka girişim Pixselect'in çözümleriyle entegre çalışmasını planlıyoruz" dedi.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) bünyesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekrem Özcan, "Yeni test şubemiz OTAM TOSB Otomotiv Parçaları Test Merkezimizde de Dijital Yaka Robot Personeli istihdamı planlıyoruz. Bu senenin son çeyreğinde hizmet vermesini planladığımız şubede de otomotiv parçalarına yönelik çevresel, mekanik vb testler yürüteceğiz" bilgisini paylaştı.