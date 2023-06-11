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Otel banyolarında neden telefon bulunur?

Özellikle lüks otellerde rastlanan bir detay olarak karşımıza çıkan banyo telefonları, anlamsız gibi gözükse de aslında birçok amaca hizmet eder. İşte, detaylar...

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  • Otel banyolarında neden telefon bulunur? Otellerde neden birden fazla telefon vardır?

    Bir tatil esnasında konakladığınız otelle ilgili ilginç bir detay gözünüze çarpmış olabilir: banyodaki telefon! Peki, neden orada? Bunun birden fazla sebebi var.

    İlk ve en önemli sebebi New York Times açıklıyor. Lüks oteller uzun bir süredir banyo telefonlarına sahiptir. Bu, konukların beklediği ve ertelenemeyecek kadar önemli olan aramalar içindir. Yani, önemli bir telefon bekleyen kişi, banyoda olduğunda aramayı kaçıracaktır. İşte, banyo telefonları tam olarak burada devreye girerek, iş insanlarına pratik bir alan sunar. Bu, geçmiş dönemlerde bir statü göstergesi olarak da kullanılırdı.
  • Otel banyolarında neden telefon bulunur? Otellerde neden birden fazla telefon vardır?

    İkinci sebep ise bir otelin dört veya beş yıldızlı olabilmesi için banyo telefonlarının, yönetmelik açısınan zorunlu olmasıyla ilgili. Bu eski kural artık geçerli değil ki zaten teknoloji ile çok da anlamsız ancak yine de eski bir miras olarak hâlâ korunuyor.
  • Otel banyolarında neden telefon bulunur? Otellerde neden birden fazla telefon vardır?

    Son sebep ise güvenliği amaçlıyor. Banyo ve tuvaletler, kazaların yaşanabileceği potansiyel alanlar sunar. Böyle bir durumda resepsiyona haber vermek için yapabileceğiniz tek şey banyo telefonunu kullanmaktır. 

    Kaynak: Now I Know

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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