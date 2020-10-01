Otel işletmecileri

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgesi kapsamında, kentteki birçok noktada denetim gerçekleştirdi.Ekipler, otel çalışanlarına ve yöneticilerine bilgilendirmede bulunarak, HES kodu uygulamasını denetledi.Edirne'deki bir otelin işletme müdürü Tülay Gülhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini eksiksiz uyguladıklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyenin salgının yayılmasını engellediğini belirten Gülhan, şöyle konuştu:"HES kodu uygulaması da Kovid-19 tedbirlerinden biri. Çok güzel ve doğru bir uygulama. Gelen müşterinin HES kodunu sorguladığımızda çıkan sonuca göre, müdahale etme durumu daha hızlı olacak. Hem turistlerimiz hem misafirlerimiz için olumlu bir uygulama. Dezenfektanlarımız her yerde. Otelimiz her gün dezenfekte ediliyor. Odalarımız misafirler ayrıldıktan sonra 8 saat havalandırılıp, dezenfekte ediliyor. Ateş ölçümüne devam ediyoruz."

- "Otele girmeden HES kodu kontrol ediliyor"

Otel işletme müdürü Hilmi Tırpan da her müşteriden HES kodu istediklerini anlattı.Kodu olmayanlara otel görevlilerinin HES kodu alması için yardımcı olduğunu aktaran Tırpan, "Müşterilerimiz de bu uygulamayı olumlu buluyor. Bizim ve onların sağlığı için doğru bir uygulama." dedi.Resepsiyon görevlisi Yalçın Elma, otele gelen misafirin ilk olarak ateşini ölçtüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Otele giriş yapmadan HES kodunu kontrol ediyoruz. HES kodu yoksa almasını sağlıyoruz. Herhangi bir izlem yoksa kabul ediyoruz. Bir izlem varsa, polis ve sağlık ekiplerine haber veriyoruz. Yabancı misafirlerimiz de oluyor. Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan çok sayıda turist alıyoruz. Onlar için de 2023'e mesaj gönderiyoruz. Ad, soyadı ve pasaport numarası, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu bir sistemle kontrol ediliyor."