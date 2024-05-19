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        Haberler Gündem Güncel Otel lojmanında yangın! 9 kişi hastanelik oldu

        Otel lojmanında yangın! 9 kişi hastanelik oldu

        Antalya'da bir otelin lojmanında çıkan yangın panik yarattı. Yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:59
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        Otel lojmanında yangın! 9 kişi hastanelik oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Türkler Mahallesi'nde altı katlı lojmanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

        Yangında dumandan etkilenen 9 otel çalışanı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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