Otel lojmanında yangın! 9 kişi hastanelik oldu
Antalya'da bir otelin lojmanında çıkan yangın panik yarattı. Yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarının kaldığı lojmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Türkler Mahallesi'nde altı katlı lojmanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen 9 otel çalışanı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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