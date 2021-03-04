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Otel, restoran ve kafe sektöründeki gıda israfıyla mücadelede yeni iş birliği yolda

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),Tarım ve Orman Bakanlığı ile Metro Türkiye, otel, restoran ve kafe (HoReCa) sektöründeki gıda israfıyla mücadele etmek için bir araya geldi.

Otel, restoran ve kafe sektöründeki gıda israfıyla mücadelede yeni iş birliği yolda
AA

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Örgüt, Türkiye'de HoReCa sektöründe gıda kaybı ve israfının azaltılmasında iş birliği alanlarının değerlendirilmesi için Metro Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile toplantı düzenledi.

Türkiye'de her yıl 18 milyon ton gıda çöpe atılırken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde 88 milyon tonu buluyor.

Özellikle gıdanın hazırlanmasında ve depolanmasında gerçekleşen israf, mutfakta, açık büfede veya müşterilerin tabaklarında arta kalanların nasıl değerlendirileceğine dair bilgi eksikliği ve hatalı tahminler sonu gerçekleşen fazla üretim, HoReCa sektöründe israf yönetimini kilit bir öncelik haline getiriyor.

FAO, Bakanlık ve Metro Türkiye, HoReCa sektörü için gıda israfını azaltmada izlenebilecek uygulamaları ve önerileri içeren detaylı bir kılavuz hazırlamayı amaçlıyor.

Kılavuzun, gıda israfını önlemeye yönelik tavsiyelerin yanı sıra tüketim özelliği hala uygun olan ihtiyaç fazlası gıdaların gıda bankalarına bağışlanması veya bağışlanamayan gıda atıklarının başka amaçlarla yeniden kullanılması gibi kaçınılmaz gıda fazlasının nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri de içermesi planlanıyor.

İş birliği kapsamında, tanınmış şefler tarafından "sıfır atık menü"leri hazırlanmasından gıdanın uygun şekilde depolanmasına, atık gıdanın yeniden kullanımından geri dönüşüme kadar mutfak ve hizmet personeline yönelik birçok eğitim, kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenecek.

- İş birliği HoReCa sektöründeki gıda israfını azaltacak

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "​​​​​​​Gıdanı Koru" kampanyasının, Bakanlığın marka projelerinden olduğunu ve bunu FAO ile yürütmekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Işıkgece, "Perakende sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip bir birey olarak, bu üçlü iş birliğinin özellikle HoReCa sektöründeki gıda israfını azaltmaya yardımcı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da üçlü iş birliğinin, HoReCa sektöründeki çalışanların gıda israfını azaltmaları ve bu süreci daha etkili yönetebilmeleri için kılavuz niteliğinde olacağını vurguladı.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi Sinem Türüng de küresel olarak üretilen gıdaların üçte birinin ya israf edildiğini ya da kaybolduğunu, bu miktarın küresel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Türüng, "Türkiye'de 30 yıldır birlikte çalıştığımız HoReCa sektöründe gıda israfını azaltmak için FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlerimizi birleştirmekten büyük onur duyuyoruz. Gıdanın son lokmasına kadar tadının çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü gıda israfı zaman, emek, para ve diğer değerli kaynakların da israfını temsil ediyor." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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