Otelci çift cinayetinde istenen ceza belli oldu!

Silivri'de otelci çift cinayetinde sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi İstanbul'da iki otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili mütalaa açıklandı. Davada 3 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İstanbul'da iki otel işleten Esra ve Nuri Yıldız'ı öldürdükleri öne sürülen 3 sanığa, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına tutuklu sanıkların avukatları, öldürülen Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Savcı esasa ilişkin görüşünde, sanıkların Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu, Ferhat Yıldız'ın amcası Nuri Yıldız'a 2 oteli için ortaklık teklifi yaptığı, ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Savcı, sanıkların suçlarının sabit olduğunu bu nedenle 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 2 Ekim 2023 tarihine ertelendi.

"YAVRUMUN KANI YERDE KALMAYACAK" Öldürülen Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, "Kızım Esra'nın son duruşması yapıldı. Savcı mütalaasını verdi. Gerçekten adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Çünkü 2'şer kez, üçüne birden ağırlaştırılmış müebbet verdi ve adalet neticelenecek. Umarım son mahkememizde hakim de karara uyacaktır. Yavrumun kanı yerde kalmayacak; kalmasını da istemiyorum. Bu da herkese örnek olsun. Kadınlarımızı öldürülmesin. Benim yavrum toprakta. Adalet yerini bulsun, benim kızımın kanı yerde kalmasın. Sadece bunu istiyorum. Savcıya binlerce kez teşekkür ediyorum bir acılı anneyi duydu. Adaletin yerini bulmasını sağlıyor teşekkür ediyorum kendilerine. Ekim'deki mahkemede de o katiller inşallah içeri girecek çıkmamak üzere. İnşallah o günleri de göreceğim." dedi. İDDİANAMEDEN Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında Nuri Yıldız'a ait aracın yanar vaziyette bulunduğu belirtildi. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığı görülürken, dış kısmında kan olduğu tespit edildi. İddianamede Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan evine gidildiği belirtilirken, kapının kilitli olması üzerine çilingirle açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü kaydedildi.