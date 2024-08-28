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        Haberler Gündem Güncel Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu

        Afyonkarahisar'da bir iş insanı, 5 yıldızlı termal otelde düzenledikleri çocuklarının sünnet düğününde davetlilerin yemekten zehirlendiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:39
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        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
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        'Davetlilerimiz düğün yemeğinden zehirlendi' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde çocuklarının sünnet düğünü sonrası misafirlerinin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten iş insanı Hasan Yılmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        DHA'nın haberine göre Yılmaz, otele açacakları davada kazanacakları geliri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağını söyledi.

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        ZARA DA SAHNE ALDI

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde iş insanı Hasan Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz, 10 Ağustos günü oğulları Muhammed Hasan ve Ahmet'in sünnet düğününü yaptı.

        Sanatçı Zara'nın sahne aldığı, siyaset ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı düğünde, konuklara soğuk mezelerin yanı sıra, patatesli börek, keşkek, biftek ve kaymaklı ekmek kadayıfı ikram edildi.

        62'DEN FAZLA KİŞİ ZEHİRLENDİ

        Ertesi sabah 62 davetli Sandıklı Devlet Hastanesi'ne, çok sayıda davetli de Afyonkarahisar'daki diğer hastanelere bulantı, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurdu. Kırşehir, Konya, Amasya, Samsun ve İstanbul gibi illerden gelen davetliler de düğün sonrası memleketlerine dönüşünde bu illerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şikayetiyle başvuruda bulundu. Yılmaz, davetlilerinin yemekten zehirlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de oteldeki gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

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        "BÜTÜN DAVETLİLERİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİK"

        Konukları arayıp özür dilediğini anlatan Yılmaz, "10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da sünnet düğünümüz gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası ve yakın çevremizden çok sayıda davetli bizi yalnız bırakmadı. Maalesef düğünden sonra 100'den fazla kişi hastanelere aynı anda başvurarak tedavi gördü. Bu durum bizi çok üzdü. Maddi ve manevi bu durumdan en mağdur olan biz olmamıza rağmen bütün davetli listesini arayarak özür diledik. Aynı inceliği otel yönetiminden de bekledik. Bu talebimize karşılık vermediler. Şikayetçi olduk. Otel yönetiminden en kısa zamanda mağdurlardan özür dilemesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu gerçekleşmeden davadan vazgeçmeyeceğiz. Biz hiçbir maddi gelir beklentisi içinde değiliz. Davadan sonra maddi geliri ihtiyaç sahiplerine, şehit aileleri ve gazilerimize bağışlayacağız" diye konuştu.

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