Boş buldukları alanı konaklama yerine çevirdiler

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler Akdeniz sahillerine akın etti. Türkiye'nin değişik illerinden Alanya'ya tatil yapmak için gelen turistler otel ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca otoparkı ve sahilleri konaklama yerine çevirdiler.

İHA'nın haberine göre, özellikle tatil için Alanya’nın İncekum bölgesini tercih eden yerli turistler, boş buldukları alanları konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Yerli turistler ıslak kıyafetlerini sahilde bulunan demirlere asarak, gece araba bagajında ve boş buldukları yerde uyudu. Aynı zamanda tatilciler, sahilde bulunan tuvaletlerde, duş ve soyunma kabinlerinde uzun kuyruk oluşturdu.





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