Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık, gelişimsel bir bozukluktur. Pek çok toplumda görülen otizmin nedeni tam olarak bilinememekle birlikte, genetik temelli olduğuna dair bulgular vardır.

Otizmin görülme sıklığında yıllar içinde bir artış olduğuna değinen Uzman Mine Ağır, “Otizm tanısı, 12. ila 18. aydan itibaren konulabilmektedir ve erken tanı, özel eğitim alması gereken çocuklar için son derece önemlidir” diye konuştu.

EĞİTİMDE HEM ÇOCUK HEM AİLE HEDEFLENMELİ

Otistik çocukların ailelerinin; çocukların sosyal beceri kazanmaları ve toplumsal hayata adapte olabilmeleri gibi gerekçelerle özel eğitim arayışına girdiklerini belirten Özel Eğitim Öğretmeni ve Aile Danışmanı Mine Ağır, “Çocukların gelişimini sağlayabilmek için öncelikle otizmin her çocukta farklı seyrettiğinin aileler tarafından kabul edilmesi gerekliliğini vurguluyoruz. Otizm tedavisinin ana öğesi eğitimdir ve eğitimden kasıt; anne, baba ve çocuğun eğitime dahil edilmesidir. Her anne-baba kendi çocuğunun bireysel farklılıklarını tanıyarak ve buna yönelik yapılması gereken çalışmalara dahil olarak kendi çocuklarının uzmanı olabilirler. Bununla beraber eğitim ile çocuğun olumlu davranışlarının artırılması, uygun olmayan davranışların azaltılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

ASIL EĞİTİMCİ ANNE VE BABALAR

Otizmli bir çocuğun tedavisinde ve uyum sürecinde özel eğitimin rolünün büyük olduğunu belirten Ağır, “Eğitim sürecinde ailelerin, öğretmen ile yakın temas çalışması ve tutarlı bir tutum sergilenmesi başarı için son derece önemlidir. Öğretmenin uyguladığı kural ve davranışların ebeveynler tarafından doğru bir şekilde uygulanması çocuğun güvenini de pekiştirecektir.” diye belirtti.

AİLELERE TAVSİYELER

Otizmli her çocuğun kendine özgü bir eğitim biçimi olduğunu aktaran Mine Ağır, aileler için eğitimi destekleyecek bazı tavsiyelerde bulundu:

-Uygun Davranışları Ödüllendirin: Olumlu pekiştirme, en etkili uygulamalardan biridir. İyi bir gözlemci olmak, pekiştireçler sunmak için fırsatları değerlendirmek önemlidir. Çocuk neden ödüllendirildiğini bilmelidir.

-Özgüvenini Destekleyin: Çocuğun yapamayacağı bir davranış ya da beceriyi istemek güvenini zedeler. Tek başına yapabileceği işleri desteklemek gerekir.

-Aşırı Korumacı Olmayın: Aşırı korumacı davranmak çocuğun bağımsız hareket etmesini engeller. Kendi başına bir şeyler yapmasına fırsatlar vermek gerekir.

-İlişkilerini Düzenleyin: Çocuğun bakımı ile ilgilenen kişilerin (bakıcı, anneanne, babaanne gibi) doğru seçilmesi ve otizm hakkında bilgilendirilmesi gerekir.

-Onu Şaşırtın: Çocuğun istek ve hareketlerine her seferinde aynı tepkiyi vermemek, farklı tepkilerle onu şaşırtmak gerekir.

-Çocuğunuzu Televizyondan Uzak Tutun, Sosyalleştirin: Televizyon, telefon ve bilgisayardan çocuğu uzak tutmak ve tek başına oynaması, bireysel hareket etmesi yerine birileriyle birlikte faaliyet yapması desteklenmelidir. Çocuk asla eve kapatılmamalı, çevredeki insanların bakışları ya da soruları aileyi etkilememelidir.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!

Otizmli bir çocuğun anne babası olmanın oldukça zor olduğunu belirten Ağır, “Otizmle baş etmek sabır, zaman ve enerji gerektirir. Anne ve babalar bu zor süreçte tükenmiş, yorgun ve çaresiz hissedebilirler. Bu noktaya gelmeden profesyonel destek almak son derece önemlidir. Çünkü bu yolculukta en önemli şey anne ve babanın ruhsal ve psikolojik açıdan iyi durumda olmasıdır” şeklinde konuştu.