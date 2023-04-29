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Otizmde dikkat çeken artış: Her 36 çocuktan birinde görülüyor

Otizm görülme oranı 2018 yılında her 44 çocukta birken, yapılan son araştırmalar bu oranın 36'ya düştüğünü gösterdi. Uzmanlar, otizmde erken tanı ve duyu bütünleme terapisinin başarılı tedavilerin önünü açtığı konusunda uyarıyor

Otizmde dikkat çeken artış: Her 36 çocuktan birinde görülüyor
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İHA

Otizm 1985'te her 2 bin 500 çocuktan birinde görülürken, ABD'de yapılan son araştırmalar bugün 8 yaşındaki her 36 çocuktan birinde otizm görülme riski olduğuna işaret ediyor. Bu oranın diğer ülkelerde de benzer olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar ise erken tanı ve başarılı eğitimin otizmde çok önemli olduğu konusunda uyarıyor.

OTİZM ARTTI

Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Terapisti Ömer Kürşat Gündoğdu, "Amerika'da yapılan çalışmada, 2018 yılındaki verilere baktığımızda, otizmin görülme sıklığı her 44 çocukta birken, günümüzde 36'da bire kadar düşmüş. Bu da aslında bize otizmin arttığını gösteriyor. Belki de bunun sebepleri arasında pandemi de olabilir. Bunun üzerine de çalışmalar devam etmektedir. Otizmde başlıca problemlerden biri iletişim bozuklukları. Pandemi döneminde eve kapanan çocuklar çevresiyle çok az iletişime girdi ve ekran maruziyetine de çok fazla kaldı. Bu yüzden doğru iletişimin ne olduğunu öğrenemeyen, bilemeyen çocuklarda otizmin görülme sıklığı maalesef arttı" dedi.

OTİZM BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Otizmin görülen en önemli belirtilerin arasında iletişimde ve davranışlarda problemlerin olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Bunlara örnek verecek olursak; göz temasının çok az olması ya da hiç olmaması, çevresindeki insanlarla girdikleri diyaloglarda kelime çıktılarının olmaması veya hiç diyaloğa girmemesi, bazı oyuncaklara veya eşyalarda takıntı gözlemleyebiliyoruz, tekrarlayan davranışlar ve tekrarlayan hareketler, sürekli hareket halinde olma gibi belirtiler, otizmli çocuklarda gözlemlenebilen bazı davranışlar olabiliyor" diye konuştu.

"DUYU BÜTÜNLEME ÇOK ÖNEMLİ"

Gündoğdu, diğer nörogelişimsel bozukluklar gibi, otizmde de erken tanının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Otizmli çocuğu ne kadar erken yakalarsak, aldığı eğitimlerle, terapilerle aldığı verim o kadar artıyor. Dünya genelinde ne kadar otizmli kişi varsa o kadar da otizm çeşidi var. Her çocuğun her eğitimden, terapiden aldığı verim, buna göre de değişiklik gösteriyor. Bizim amacımız, duyu bütünleme ile birlikte otizmli çocukların eğitimlerinde ve terapilerinde temel oluşturmak. Duyu bütünleme terapisi ile beraber otizmli çocuklardan güzel geri dönüşümler alıyoruz. Bu yüzden duyu bütünleme çok önemli" ifadelerini kullandı.

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