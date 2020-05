AA

Otizmli bireylerden oluşan ve 2013 yılından bu yana farklı ülkelerdeki 180 kentte konserler veren İZOT'un mart ayında başlaması planlanan konser programları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.Koro üyelerinin üzüntü yaşaması nedeniyle konserlerin internet üzerinden canlı yapılması için İZOT Evden Otizm Festivali düzenlendi.Orkestranın Instagram hesabından "Haydi yeteneğini göster" sloganıyla başlayan festivalde her akşam 21.30'da "ekran sahnesi"ne çıkan otizmli bireyler, çaldıkları enstrümanlar, yaptıkları danslar, performanslar ve çizdikleri resimlerle izleyenlere yeteneklerini gösteriyor.Festivalin ilk konuk sanatçısı Ufuk Yıldırım olurken otizmli çocuk ve gençlerin sergilediği performanslar sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.- "Otizme karşı toplumsal farkındalığı arttırmak istiyoruz"Müzik eğitmeni ve İZOT'un kurucusu Orçun Berrakçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde otizmli bireylerin hayatlarına renk katabilmek için bu festivali düzenlediklerini söyledi.Otizmli çocuk ve gençlerin tüm bireyler gibi bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Berrakçay, "Onlar evlerinde bulundukları süre boyunca yapacakları bir sosyal aktivite bulamadıkları için yaşanan süreci anlamakta zorluk çekiyorlar. Otizmli bireylerin hayatında müziğin ve sanatın çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Festivalimize İZOT üyesi öğrencilerimin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinde yaşayan yetenekli otizmli bireyler de katılıyor. Sosyal medyadan düzenlediğimiz festival sayesinde otizmli bireyler ve ailelerinin motivasyonunu yükseltmeyi hedefliyoruz. En büyük amacımız ise otizme karşı toplumsal farkındalığı arttırmak." diye konuştu.Berrakçay, bunun, sosyal medyada otizmli bireyler için yapılan ilk festival olduğunu düşündüklerini, 22 Mayıs'a kadar her akşam saat 21.30'dan itibaren bir saatlik programlar düzenleyeceklerini ifade etti.Berrakçay, kendilerine ulaşan tüm otizmli bireyleri performanslarını sergilemek üzere yayına davet ettiklerini de sözlerine ekledi.Sanatçı Ufuk Yıldırım da böyle önemli bir festivale konuk sanatçı olarak davet edildiğinde çok heyecanlandığını, otizmli bireylerin aslında çok yetenekli kişiler olduğunu, sanat yaşantısı boyunca her ortamda onlara destek verdiğini söyledi.- "Düzenlenen festival sayesinde mutlu oldum"Festivalde piyano çalan Batuhan Kaşdemir de İZOT ile tanışmasıyla hayatının değiştiğini belirterek "Salgın nedeniyle konserlerimiz iptal olunca çok üzüldüm. Bu süre boyunca evde çok sıkılıyordum. Düzenlenen festival sayesinde mutlu oldum. Arkadaşlarıma ve tüm müzikseverlere piyano çalma şansı buldum. Umarım en kısa sürede bu salgın sona erer de yine çalışmalarımıza devam ederiz." ifadelerini kullandı.Gizem Dağ ise büyük bir heyecanla kameranın karşısına geçip enstrüman çaldığını, kendisini o anda sanki büyük bir salonda konser verirmiş gibi hissettiğini belirterek "Bu organizasyon otizmli bireyler için çok anlamlı. Bu sayede moralimiz düzeliyor. Türkiye'nin birçok kentinde yaşayan arkadaşlarımızla tanışmış oluyoruz. En önemlisi de mutlu oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.