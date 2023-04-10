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Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı

İstanbul'da insanın kanını donduran bir saldırı gerçekleşti. Beylikdüzü'nde otizmli bir çocuğun sesinden rahatsız olan bir işyeri sahibi ile çocuğun anne ve babası arasında tartışma çıktı. Olaydan 20 gün sonra ise komşuları olan şüpheli babaya sopalı saldırıda bulundu. O anlar ise kameraya yansıdı

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DHA
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    İstanbul Beylikdüzü'nde 5 yaşındaki otizmli çocuğun gürültüsünden rahatsız olduğu öne sürülen Yunus Ş.,  çocuğun annesi Müjgan Özdemir'e tepki gösterdi.

    DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine baba Murat Kaan Özdemir, tepki gösteren Yunus Ş.'nin yanına giderek durumu izah ederken tartışma çıktı. Tartışmadan 20 gün sonra baba Özdemir, sopalı saldırıya uğradı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    Olay, 7 Nisan'da, Beylikdüzü'nde meydana geldi. İlçede fabrika işleten Müjgan Özdemir(46) ve Murat Kaan Özdemir'in (39), 5 yaşındaki otizmli çocukları T.Ö.'de fabrikaya yakın yerde eğitim görüyordu. İddiaya göre, 20 gün önce otizmli T.Ö., okuldan çıkıp anne ve babasını yanına gitti.
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

     

    İşyerinin bulunduğu binada sinir krizi geçiren otizmli T.Ö.'yü annesi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada tekstil atölyesi işleten üst kat komşuları, otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu. Çocuğun gürültü yaptığını ileri süren komşu Yunus Ş., anne Özdemir'e bağırdı. Sesleri duyan baba Özdemir, yukarıya çıkarak çocuğunun otizmli olduğunu belirtti ve Yunus Ş.'yi uyardı. Olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtikten sonra 7 Nisan Cuma günü baba Özdemir, işyerinden çıktıktan sonra saldırıya uğradı. Olayı gören Müjgan Özdemir de eşini kurtarmaya çalışırken darp edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Baba Özdemir olayın ardından Yunus Ş. hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan Özdemir, oğlunun otizmli olması nedeniyle bazen hareketli olduğunu ve durduramadıklarını söyledi. Yaşananların ardından iş yerlerini boşaltan aile, saldırganların yakalanmasını istedi.
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    "SAĞDAN SOLDAN İNSANLAR SOPALARLA KOŞMAYA BAŞLADI"

    Yaşananları anlatan 4 çocuk annesi Müjgan Özdemir, şunları kaydett: "Olay 20 gün öncesine dayanıyor, tam gününü hatırlamıyorum. Benim oğlum özel bir çocuk, yüzde 90 engelli raporumuz var. İşyerimize çok yakın bir okulda eğitim görüyor. Zaman zaman yanımıza geliyor. O gün oğlum gelmişti ve sinir krizi geçirdi. Otizmli çocuğu olan anneler bunu iyi bilir. Çocuğun sakinleşmesi için sadece ona sıkı sıkı sarılmanız gerek, sakinleşmesini beklemekten başka çaresi yok. Çocuğumu sakinleştirmeye çalışırken 3. katta yaşayan birisi bağırmaya başladı. 'Çocuğunuzu susturun, burası kreş değil, alın götürün' dedi, hakaret etti. Özel çocuğu olan aileler bilir, özel çocuğu olan babalar daha hassas oluyor."
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    "Eşim konuşmak için yukarı çıktı, eşim parmağını sallayarak konuşmuş. 'Çocuğuma ve eşime bağırmayacaksınız' demiş, hakaret ve küfür etmemiş. Olayın üzerinden geçtikten sonra 7 Nisan tarihinde çocuğumuz yanımızda yoktu. İşten çıkıyorduk, eşim önden çıktı. O esnada birisi koşarak eşimin yanına gelmiş. 'Kaan bey konuşabilir miyiz?' demiş. Daha sonra eşimi kameraların görmediği bir noktaya doğru götürmüş. Telefondan bir şey göstereceğini söylemiş, o esnada merdivenlerden ben iniyordum. Eşimin kiminle konuştuğunu sordum. Ben bakarken birden eşime kafa attı. Eşim de ne olduğunu anlayamadı. Sağdan soldan insanlar sopalarla koşmaya çalıştı. Ben ayırmaya çalıştığım zaman bana 2 kez yumruk attılar."

     
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    "ENGEL OLAN ÇOCUKLAR DEĞİL, ETRAFIMIZDAKİ İNSANLAR"

    Çocuğuna 3 sene önce otizm teşhisi konulduğunu dile getiren anne Özdemir, "Herkes bana 'Allah yardımcın olsun' demişti, anlayamamıştım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Gerçekten tek yardımcımız Allah. Engel olan çocuklar değil, etrafımızdaki insanlar engel. Can güvenliğimiz olmadığı için apar topar dükkanımızı taşıdık. Çocuğuma bakıyorum, içim parçalanıyor. Çocuğuma değil bağırmak, bakmaya kıyamıyorum. Onlar bir melek. Nasıl böyle vahşice yaklaşıyorlar?" diye konuştu.
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

    "KORKUYORUM, ÇOK BÜYÜK TEHDİT ETTİLER"

    Baba Murat Kaan Özdemir tehdit edildiği için iş yerini boşalttığını belirterek, "Öncelikle bu olaylar yüzünden çok üzgün ve kırgınım. İş yerimden çıktıktan sonra aşağıda muhasebecim ile konuşuyordum. İş gezisine çıkacağımı söyledim, o esnada bir beyefendi indi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Geçmişte kendilerine parmak salladığımı ve bu görüntülerin olduğunu söyledi. 'Ben ne söylediğimi biliyorum' dedim. Sonra telefonunu cebine koyup bana kafa attı. Arbede içerisindeyken arkadan birileri daha vurdu. Eşimin yere düştüğünü gördüm. Eşimin yanına giderken tekrar saldırdılar. Polis geldi, şikayetçi oldum. Açıkçası korkuyorum çok büyük tehditler ettiler. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olup anne-babasına saldırdı! - Son dakika haberler

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