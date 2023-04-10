"SAĞDAN SOLDAN İNSANLAR SOPALARLA KOŞMAYA BAŞLADI"

Yaşananları anlatan 4 çocuk annesi Müjgan Özdemir, şunları kaydett: "Olay 20 gün öncesine dayanıyor, tam gününü hatırlamıyorum. Benim oğlum özel bir çocuk, yüzde 90 engelli raporumuz var. İşyerimize çok yakın bir okulda eğitim görüyor. Zaman zaman yanımıza geliyor. O gün oğlum gelmişti ve sinir krizi geçirdi. Otizmli çocuğu olan anneler bunu iyi bilir. Çocuğun sakinleşmesi için sadece ona sıkı sıkı sarılmanız gerek, sakinleşmesini beklemekten başka çaresi yok. Çocuğumu sakinleştirmeye çalışırken 3. katta yaşayan birisi bağırmaya başladı. 'Çocuğunuzu susturun, burası kreş değil, alın götürün' dedi, hakaret etti. Özel çocuğu olan aileler bilir, özel çocuğu olan babalar daha hassas oluyor."