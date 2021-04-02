Otizmli genç jandarmanın misafiri oldu

AA

Jandarma aracı, 27 yaşındaki otizmli Mehmet Kaynarca'yı Edirne Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi'nden almaya gitti. Merkezdeki arkadaşları, Kaynarca'yı "en büyük asker bizim asker" diyerek asker selamı ve alkışlarla uğurladı.Öğretmeni Ayça Ergen ve Kaynarca, araçla İl Jandarma Komutanlığına getirildi."

Hızır" adı verilen motosiklete kask takarak binen Mehmet, jandarmanın da yardımıyla siren ve kornaya bastı, "Kırbaç" isimli bomba arama köpeğini sevdi.Etkinlikte hatıra tabağı hediye edilen Kaynarca, kurslarda yaptığı el işi ürünü komutana verdi.

Kaynarca, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Otizmli çocuğu olan ailelere söylüyorum. Lütfen çocuklarınızı dışarıya çıkarın, sosyalleşmeye devam etsinler. Çok mutluyum, çok da sevinçliyim." diye konuştu.Öğretmeni Ergen de bu tür faaliyetlerin otizmlilerin gelişimi için olumlu olduğunu söyledi.