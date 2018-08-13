İzmir Tire’de okuyan otizmli öğrenci Ege Akdeniz, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) tarihi bir başarı göstererek Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 256. ve Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise bin 948. oldu.

İHA'nın haberine göre, Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesinde okuyan otizmli Ege Akdeniz, YKS’de büyük bir başarıya imza attı. Fen lisesinden bu yıl mezun olan Ege Akdeniz, YKS'de milyonlarca kişiyi geride bıraktı. Otizmli genç, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği Temel Yeterlilik Testi sınavında 535 puanla Türkiye 256.'sı olurken, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi'nde sayısal alanda Türkiye bin 948.'si olmayı başardı.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, YKS’de üstün başarı gösteren otizmli Ege Akdeniz ve ailesini makamında kabul etti. Ege Akdeniz ile özel olarak ilgilenen Kaymakam Tanrıseven, "Özel öğrencimizin bu başarısı bizi son derece memnun etti. Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine eğitimle otistik öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi” dedi.



"BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Özel öğrencinin, eğitimle yaşama tutunmasının bir başarı öyküsü olduğunu belirten Kaymakam Tanrıseven şunları kaydetti:

"Otizmin olumsuz etkilerinden sıyrılmak eğitimle mümkün. Gencimiz YKS sınavında elde ettiği başarıyla bunu bütün Türkiye’ye gösterdi. Aile, eğitim camiası, arkadaşlar ve terapi veren uzmanların desteğiyle otizmli gençlerimiz yeteneklerini açığa çıkarabiliyor. Ege, Belgin Atilla Çallıoğlu Fen Lisesini kazanarak büyük bir başarı göstermişti, şimdi de YKS’de Türkiye çapında bir derece yaparak daha büyük bir başarıya imza attı."

"EGE'NİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Daha önceki görev yeri olan Alanya’da da engelliler için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Kaymakam Tanrıseven, Tire’de de eşi Ceylan Tanrıseven ile engelli vatandaşları hayatın içinde tutma gayreti içinde olduklarını kaydetti. Otizmli Ege'nin engeline ve tüm dezavantajlarına rağmen muazzam başarı örneği olduğunu vurgulayan Kaymakam Tanrıseven, Türkiye’de otistik çocuğu olan pek çok aileye umut aşılayacağını dile getirdi. Tanrıseven sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege kardeşimiz eğitimle engelleri aştı. Ege'nin her zaman her durumda yanında olacağız. Bu güzel başarısından dolayı Ege’yi, sabırla emek veren ailesini, sürece katkılarından dolayı da öğretmen ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Eğitim hayatında da Ege’ye başarılar diliyorum.”

Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça ise Ege Akdeniz’in özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığını ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığını belirterek, "Sınavdan 45 dakika erken çıkmasına rağmen öğrencimizin bu başarısı muhteşem” diye konuştu.

Ege Akdeniz’in polis memuru olan babası Mehmet Akdeniz de oğlunun başarısının aileyi sevince boğduğunu söyledi. Baba otizmle mücadelenin en önemli ayağının eğitim olduğunu ifade ederek, "Otizmle mücadele zorlu bir süreç. Mücadelede ilk 7 yaş çok önemli. Biz Ege’nin ailesi olarak bilinçli davranarak 1 yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşim ile birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi bile çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Kaymakamlarımız, müdürlerimiz izin konusunda hep anlayışlı davrandı. Uzun yıllar süren bu zorlu süreçte maalesef birçok aile pes ediyor ama biz pes etmedik. Öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının desteklerini çok önemliydi. Çok şükür Ege başarılı oldu. Bu aşamada Ege’nin durumuna uygun verimli ve başarılı olabileceği mesleğin ve üniversitenin seçimini yapıyoruz. Ailelere tavsiyem özellikle bu durumda olan çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor" şeklinde konuştu

"HEDEFİM BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ"

Ege Akdeniz, başarıyı getiren sürecin çok zorlu olduğunu söyleyerek, "Tüm okul hayatım boyunca çalıştım. Mutluyum ve gururluyum. Otizmli arkadaşlarıma tavsiyem tembellik etmesinler. Düzenli sistemli çalışmayı alışkanlık haline getirsinler" dedi.

YKS sınavında ilk 2 bin öğrenci arasına giren Ege Akdeniz, hedefinin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmak olduğunu vurguladı.

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