Otları yakmak istedi evi ve otomobili yaktı! Çorum'un Ortaköy ilçesinde, bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil ve evin çatısı yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:02 facebook

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