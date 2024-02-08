Otları yakmak istedi evi ve otomobili yaktı!
Çorum'un Ortaköy ilçesinde, bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil ve evin çatısı yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Çorum'da olay, Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı.
YANGIN GARAJA SIÇRADI
İHA'da yer alan habere göre otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı. Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı.
İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
EVİN ÇATISI DA ZARAR GÖRDÜ
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.