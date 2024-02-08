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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otları yakmak istedi evi ve otomobili yaktı! - Son dakika haberleri

        Otları yakmak istedi evi ve otomobili yaktı!

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde, bir vatandaşın bahçesindeki otları yakmak istemesi neticesinde çıkan yangında bir otomobil ve evin çatısı yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:02
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        Otları yakmak istedi alevler her yanı sardı!
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        Çorum'da olay, Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesinde bulunan kuru otları boş arazide yaktı.

        YANGIN GARAJA SIÇRADI

        İHA'da yer alan habere göre otlardan çıkan kıvılcımlar rüzgarında etkisiyle İdris Arabacı'ya ait garaja sıçradı. Garajda bulunan lastikler ve odunların tutuşması neticesinde alevler garajı sardı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

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        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        EVİN ÇATISI DA ZARAR GÖRDÜ

        Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bir otomobil kullanılmaz hale geldi, evin çatısı da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #çorum
        #Son dakika haberler

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