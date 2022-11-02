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Haberler Gündem 3. Sayfa Oto yıkamacıya ait araçta cephanelik çıktı!
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Konya'da bir araçta cephanelik çıktı!

Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sıkı takip sonucu işyeri sahibinin kiraladığı araçta onlarca tabanca ve birçok mermi ele geçirildi

Oto yıkamacıya ait araçta cephanelik çıktı!
Oto yıkamacıya ait araçta cephanelik çıktı!
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Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir oto yıkamacıda silah kaçakçılığı yapıldığı istihbaratına ulaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler hemen çalışma yaptı. İşyeri mercek altına alındı.

İŞYERİNDE SİLAH BULUNDU

Polis işyeri sahibi T.Ç.’nin silah kaçakçılığı yaptığına dair önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na aktarıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine işyerinde arama yapıldı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9.19 mm çapında şarjörü takılı vaziyette ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjörü takılı vaziyette 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 18 adet deforme çekirdek, 9 adet boş kovan ve 7 adet plastik tabanca kutusu ele geçirildi.

ARAÇTAN DA ÇOK SAYIDA TABANCA ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda işyeri sahibi T.Ç.’nin kiraladığı bir aracın işyerinde olmadığı ve bir otoparkta bulunduğu belirlendi. Kilitli aracı açan polis, 38 adet şarjörü takılı vaziyette ruhsatsız tabanca, 33 adet seri numarasız tabanca sürgüsü, 2 adet marka ibaresi bulunmayan şarjör, 428 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet 7.65 çapında fişek ve 21 adet siyah renkli boş tabanca kutusu ele geçirildi.

Şüpheli T.Ç. sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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