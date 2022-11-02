Oto yıkamacıya ait araçta cephanelik çıktı!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler hemen çalışma yaptı. İşyeri mercek altına alındı.

ARAÇTAN DA ÇOK SAYIDA TABANCA ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda işyeri sahibi T.Ç.’nin kiraladığı bir aracın işyerinde olmadığı ve bir otoparkta bulunduğu belirlendi. Kilitli aracı açan polis, 38 adet şarjörü takılı vaziyette ruhsatsız tabanca, 33 adet seri numarasız tabanca sürgüsü, 2 adet marka ibaresi bulunmayan şarjör, 428 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet 7.65 çapında fişek ve 21 adet siyah renkli boş tabanca kutusu ele geçirildi.