Otobüs bekleyen kadına tüfekli saldırı
Burdur'da otobüs durağında bekleyen bir kadına av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 27.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:53
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Burdur'un Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K. isimli kadına, E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.
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R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.